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Минобороны Грузии выразило сожаление после переноса учений с США

Ведомости

Министерство обороны Грузии выразило сожаление после переноса учений с США, следует из заявления грузинского ведомства.

«Сожалеем в связи с заявлением министерства обороны Соединенных Штатов Америки о переносе на неопределенный срок проведения многонациональных учений «Достойный партнер 2024», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В грузинском минобороны отметили, что грузино-американские учения приносят пользу обеим странам. При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»). О подготовке к учениям следующего года также заявили в минобороны США.

Пентагон объявил о переносе совместных учений с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину».

Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

В грузинской правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что закон внесет вклад в укрепление государственного суверенитета. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вовсе заявлял, что принятие инициативы приблизит страну к ЕС. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель уточнял, что Грузия не продвинется к вступлению в ЕС без отмены закона об иноагентах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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