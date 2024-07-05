Минобороны Грузии выразило сожаление после переноса учений с США
Министерство обороны Грузии выразило сожаление после переноса учений с США, следует из заявления грузинского ведомства.
«Сожалеем в связи с заявлением министерства обороны Соединенных Штатов Америки о переносе на неопределенный срок проведения многонациональных учений «Достойный партнер 2024», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В грузинском минобороны отметили, что грузино-американские учения приносят пользу обеим странам. При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»). О подготовке к учениям следующего года также заявили в минобороны США.
Пентагон объявил о переносе совместных учений с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину».
Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.
В грузинской правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что закон внесет вклад в укрепление государственного суверенитета. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вовсе заявлял, что принятие инициативы приблизит страну к ЕС. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель уточнял, что Грузия не продвинется к вступлению в ЕС без отмены закона об иноагентах.