Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам России

Российский президент счел реакцию Украины и западных стран предсказуемой и выразил уверенность, что такой «нигилизм» не будет длиться вечно. Он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля он заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.