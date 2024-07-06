Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам России
Западные политики не связывались с Москвой по поводу мирной инициативы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».
«Нет», – ответил он на вопрос, проявляли ли интерес к инициативам и связывался ли с Кремлем кто-то из западных политиков спустя три недели после заявлений президента Владимира Путина.
14 июня, накануне швейцарского саммита по урегулированию на Украине, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена санкций против РФ и отказ Киева от намерений вступить в НАТО.
В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев отказывается от мирного предложения российского лидера. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии отметил, что Украина готова начать переговоры «уже завтра», но при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны. В США и НАТО посчитали, что Путин не имеет права ставить Украине условия о мире.
Российский президент счел реакцию Украины и западных стран предсказуемой и выразил уверенность, что такой «нигилизм» не будет длиться вечно. Он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля он заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.