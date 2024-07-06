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Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам России

Ведомости

Западные политики не связывались с Москвой по поводу мирной инициативы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».

«Нет», – ответил он на вопрос, проявляли ли интерес к инициативам и связывался ли с Кремлем кто-то из западных политиков спустя три недели после заявлений президента Владимира Путина.

14 июня, накануне швейцарского саммита по урегулированию на Украине, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена санкций против РФ и отказ Киева от намерений вступить в НАТО.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев отказывается от мирного предложения российского лидера. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии отметил, что Украина готова начать переговоры «уже завтра», но при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны. В США и НАТО посчитали, что Путин не имеет права ставить Украине условия о мире.

Российский президент счел реакцию Украины и западных стран предсказуемой и выразил уверенность, что такой «нигилизм» не будет длиться вечно. Он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля он заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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