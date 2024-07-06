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Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживал мирную инициативу по Украине венгерского премьера Виктора Орбана на фоне его визита в Москву и Киев. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Я отношусь к политикам, которые выступают за немедленное перемирие и начало переговоров о мире при участии Украины, РФ, США, Китая и Евросоюза», – подчеркнул Фицо.

Он предупредил об угрозе эскалации напряженности в связи с конфликтом на Украине. По словам премьера Словакии, мира невозможно достичь выдвижением ультиматумов и нереальных условий для его заключении. Переговоры будут сложными, но для всей планеты будет лучше, если боевые действия будут заменены обсуждениями, ведущими к установлению справедливого мира. Мир на Украине также ускорит процесс принятия страны в Евросоюз, отметил он. Словакия поддерживает ее присоединение к сообществу.

6 июля Орбан рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине. По словам Орбана, Путин заметил, что такой сценарий маловероятен, потому что Киев воспользовался бы перемирием в военном смысле.

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По словам венгерского премьера, этот визит – продолжение «мирной миссии». 2 июля Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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