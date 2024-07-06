Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине

Он предупредил об угрозе эскалации напряженности в связи с конфликтом на Украине. По словам премьера Словакии, мира невозможно достичь выдвижением ультиматумов и нереальных условий для его заключении. Переговоры будут сложными, но для всей планеты будет лучше, если боевые действия будут заменены обсуждениями, ведущими к установлению справедливого мира. Мир на Украине также ускорит процесс принятия страны в Евросоюз, отметил он. Словакия поддерживает ее присоединение к сообществу.