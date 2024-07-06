Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживал мирную инициативу по Украине венгерского премьера Виктора Орбана на фоне его визита в Москву и Киев. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Я отношусь к политикам, которые выступают за немедленное перемирие и начало переговоров о мире при участии Украины, РФ, США, Китая и Евросоюза», – подчеркнул Фицо.
Он предупредил об угрозе эскалации напряженности в связи с конфликтом на Украине. По словам премьера Словакии, мира невозможно достичь выдвижением ультиматумов и нереальных условий для его заключении. Переговоры будут сложными, но для всей планеты будет лучше, если боевые действия будут заменены обсуждениями, ведущими к установлению справедливого мира. Мир на Украине также ускорит процесс принятия страны в Евросоюз, отметил он. Словакия поддерживает ее присоединение к сообществу.
6 июля Орбан рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине. По словам Орбана, Путин заметил, что такой сценарий маловероятен, потому что Киев воспользовался бы перемирием в военном смысле.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По словам венгерского премьера, этот визит – продолжение «мирной миссии». 2 июля Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией.