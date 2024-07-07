Боррель: Орбан не получал мандат от ЕС для его представления на саммите ОТГ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат для того, чтобы представлять Евросоюз на саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X.
«ЕС отвергает попытки узаконить сепаратистское образование турок-киприотов и признает только Республику Кипр», – отметил Боррель, имея в виду членство в организации Турецкой Республики Северного Кипра.
6 июля Орбан прибыл в Азербайджан на саммит ОТГ. Он поблагодарил президента республики Ильхама Алиева за приглашение и выразил ему уважение за то, что тот дал тысячам людей в регионе возможность жить в мире. Венгерский премьер отметил, что рассматривает ОТГ как важную организацию для сотрудничества между Западом и Востоком.
6 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе заседания совета глав МИД ОТГ сообщил, что страна считает необходимым создание мирной платформы с широкой вовлеченностью стран для урегулирования украинского конфликта.
5 июля президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.
Путин напомнил о своих предложениях по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это должно быть не просто перемирие или пауза, которую мог бы использовать Киев, а полное и окончательное завершение конфликта. Речь идет о полном выводе всех войск из четырех новых регионов и о других условиях, которые могут стать предметом для совместной работы.