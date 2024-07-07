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Боррель: Орбан не получал мандат от ЕС для его представления на саммите ОТГ

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат для того, чтобы представлять Евросоюз на саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X.

«ЕС отвергает попытки узаконить сепаратистское образование турок-киприотов и признает только Республику Кипр», – отметил Боррель, имея в виду членство в организации Турецкой Республики Северного Кипра.

6 июля Орбан прибыл в Азербайджан на саммит ОТГ. Он поблагодарил президента республики Ильхама Алиева за приглашение и выразил ему уважение за то, что тот дал тысячам людей в регионе возможность жить в мире. Венгерский премьер отметил, что рассматривает ОТГ как важную организацию для сотрудничества между Западом и Востоком.

6 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе заседания совета глав МИД ОТГ сообщил, что страна считает необходимым создание мирной платформы с широкой вовлеченностью стран для урегулирования украинского конфликта.

5 июля президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.

Путин напомнил о своих предложениях по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это должно быть не просто перемирие или пауза, которую мог бы использовать Киев, а полное и окончательное завершение конфликта. Речь идет о полном выводе всех войск из четырех новых регионов и о других условиях, которые могут стать предметом для совместной работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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