Володин: Макрону указали на дверь, это ждет и других глав в Европе и США

«Граждане Франции готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона. <…> Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства. Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств», – написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.