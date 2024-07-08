Володин: Макрону указали на дверь, это ждет и других глав в Европе и США
Партия президента Франции Эммануэля Макрона проиграла на досрочных выборах, в республике развернулась борьба за власть – это будущее всех европейских глав и США, которые вмешиваются в дела других государств. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Володин отметил, что для Макрона закончились поражением итоги досрочных выборов, объявленных по его же инициативе.
«Граждане Франции готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона. <…> Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства. Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств», – написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.
Победителем парламентских выборов во Франции стала коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Марин Ле Пен, оно будет представлено 143 депутатами в Нацсобрании.
Основатель левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, основа блока «Новый народный фронт») Жан-Люк Меланшон потребовал отставки премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы его коалиция могла сформировать правительство и управлять страной. Атталь заявил, что был против роспуска Национального собрания, но отметил, что французы избежали рисков правления «крайних» партий с абсолютным большинством. Он подаст президенту прошение об отставке «в соответствии с республиканской традицией», но останется исполнять свои обязанности, сколько потребуется.
Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент.