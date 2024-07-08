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Володин: Макрону указали на дверь, это ждет и других глав в Европе и США

Ведомости

Партия президента Франции Эммануэля Макрона проиграла на досрочных выборах, в республике развернулась борьба за власть – это будущее всех европейских глав и США, которые вмешиваются в дела других государств. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Володин отметил, что для Макрона закончились поражением итоги досрочных выборов, объявленных по его же инициативе.

«Граждане Франции готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона. <…> Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства. Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств», – написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Победителем парламентских выборов во Франции стала коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Марин Ле Пен, оно будет представлено 143 депутатами в Нацсобрании.

Основатель левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, основа блока «Новый народный фронт») Жан-Люк Меланшон потребовал отставки премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы его коалиция могла сформировать правительство и управлять страной. Атталь заявил, что был против роспуска Национального собрания, но отметил, что французы избежали рисков правления «крайних» партий с абсолютным большинством. Он подаст президенту прошение об отставке «в соответствии с республиканской традицией», но останется исполнять свои обязанности, сколько потребуется.

Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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