Премьер-министр Индии Моди прибыл в Россию

2 июля Bloomberg назвал встречу с индийским премьер-министром дипломатической победой Путина. Агентство отмечало, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, повестка визита Моди в Россию будет богатой, главы стран смогут пообщаться в неформальной обстановке. Общение Путина и Моди начнется примерно с полудня 9 июля. Предусмотрена беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Совместной конференции по итогам встречи не планируется.