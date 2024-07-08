Песков: Путин и Моди не планируют совместного общения с прессой
По результатам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планируется совместной пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, общение Путина и Моди начнется примерно с полудня 9 июля, будет беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака.
«Мы ожидаем такой расширенный обмен словами и на узком, и на расширенном состоянии, что в значительной мере компенсирует отсутствие заявлений для СМИ», – пояснил представитель Кремля.
Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. 2 июля Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ, а встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. Повестка визита Моди в Россию будет богатой, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке, говорил Песков.