ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию ВСУ по производству химоружия

Российские силы обнаружили лабораторию в промышленной зоне Авдеевки на первом этаже разрушенного здания. Они провели осмотр помещения и экспресс-анализ обнаруженных веществ. Военнослужащие нашли в том числе ротационный испаритель, химические реакторы, стеллажи с реактивами, противогазы и защитный костюм. Минобороны отмечает, что производительность обнаруженной лабораторной установки в сутки составляет 3 кг. По данным ведомства, обычно ее обслуживают 2-3 человека.