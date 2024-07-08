ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию ВСУ по производству химоружия
Вооруженные силы России обнаружили под Авдеевкой лабораторию ВСУ по производству химического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В ходе аналитических исследований в лабораторных условиях было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», – сказал он во время брифинга.
Российские силы обнаружили лабораторию в промышленной зоне Авдеевки на первом этаже разрушенного здания. Они провели осмотр помещения и экспресс-анализ обнаруженных веществ. Военнослужащие нашли в том числе ротационный испаритель, химические реакторы, стеллажи с реактивами, противогазы и защитный костюм. Минобороны отмечает, что производительность обнаруженной лабораторной установки в сутки составляет 3 кг. По данным ведомства, обычно ее обслуживают 2-3 человека.
В конце мая Кириллов сообщал, что украинские военнослужащие системно применяют нелетальное химическое оружие против российских солдат. ВСУ используют, в частности, хлорацетофенон и хлорпикрин. Первый состав является боевым отравляющим веществом из группы лакриматоров – слезоточивых веществ. Хлорпикрин включен в список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.