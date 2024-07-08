Минобороны сообщило о планах Запада обвинить Россию в применении химоружия
США, Германия, Украина и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены обвинить Россию в якобы применении химоружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России», – сказал он.
По словам Кириллова, на эти цели «американцы уже выделили порядка $400 000». Вместе с тем ОЗХО получила от «своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной» положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
В феврале Кириллов заявил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли американские химические боеприпасы. В частности, в декабре 2023 г. на Краснолиманском направлении было зафиксировано использование гранат, снаряженных веществом «Си-Эс».
10 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что ВСУ использовали химическое оружие вблизи Клещеевки в ДНР.