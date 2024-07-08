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Минобороны сообщило о планах Запада обвинить Россию в применении химоружия

Ведомости

США, Германия, Украина и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены обвинить Россию в якобы применении химоружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России», – сказал он.

По словам Кириллова, на эти цели «американцы уже выделили порядка $400 000». Вместе с тем ОЗХО получила от «своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной» положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

В феврале Кириллов заявил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли американские химические боеприпасы. В частности, в декабре 2023 г. на Краснолиманском направлении было зафиксировано использование гранат, снаряженных веществом «Си-Эс».

10 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что ВСУ использовали химическое оружие вблизи Клещеевки в ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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