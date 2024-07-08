Минобороны сообщило о планах Запада обвинить Россию в применении химоружия

По словам Кириллова, на эти цели «американцы уже выделили порядка $400 000». Вместе с тем ОЗХО получила от «своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной» положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).