ТАСС: ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки

В апреле того же года ВСУ сбросили с дронов по российским позициям ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия с маркировкой «Терен-6». Случаи применения химического оружия Украиной также были в июне, августе 2023 г. и январе 2024 г., рассказал Кириллов.