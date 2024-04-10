ТАСС: ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки
ВСУ использовали химическое оружие вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Может применяться адамсит (DМ) – отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», – сказал собеседник.
«РИА Новости» опубликовали видео, на котором, как утверждается, силовики показали одну из неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Эксперт заявил, что в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистую оболочку человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (М-15). По данным агентства, ВСУ сбрасывали такие колбы с дронов.
В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли американские химические боеприпасы. В частности, в декабре 2023 г. на краснолиманском направлении было зафиксировано использование гранат, снаряженных веществом «Си-Эс».
В апреле того же года ВСУ сбросили с дронов по российским позициям ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия с маркировкой «Терен-6». Случаи применения химического оружия Украиной также были в июне, августе 2023 г. и январе 2024 г., рассказал Кириллов.