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ТАСС: ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки

Ведомости

ВСУ использовали химическое оружие вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 

«Может применяться адамсит (DМ) – отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», – сказал собеседник. 

«РИА Новости» опубликовали видео, на котором, как утверждается, силовики показали одну из неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Эксперт заявил, что в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистую оболочку человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (М-15). По данным агентства, ВСУ сбрасывали такие колбы с дронов.

В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли американские химические боеприпасы. В частности, в декабре 2023 г. на краснолиманском направлении было зафиксировано использование гранат, снаряженных веществом «Си-Эс». 

В апреле того же года ВСУ сбросили с дронов по российским позициям ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия с маркировкой «Терен-6». Случаи применения химического оружия Украиной также были в июне, августе 2023 г. и январе 2024 г., рассказал Кириллов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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