США не будут снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга. Трансляцию вел телеканал CNBC.
«Никаких изменений. <...> Они могут использовать поставляемое вооружение для ударов по целям вдоль границы, это сохраняется», – сказал он.
Кирби также подтвердил, что Украина применила ракеты США ATACMS для ударов по Крыму. Он добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне США и несколько союзников выступят с заявлениями – они касаются военно-политической поддержки Киева и его вступления в Североатлантический альянс.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, он будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.