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США не будут снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

Ведомости

США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Никаких изменений. <...> Они могут использовать поставляемое вооружение для ударов по целям вдоль границы, это сохраняется», – сказал он.

Кирби также подтвердил, что Украина применила ракеты США ATACMS для ударов по Крыму. Он добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне США и несколько союзников выступят с заявлениями – они касаются военно-политической поддержки Киева и его вступления в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, он будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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