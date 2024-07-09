BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Поводом стал доклад Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), которая проверяет законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов. Комиссия сообщает о нарушениях в прокуратуру и подала туда заявления по поводу ряда кандидатов на президентских выборах. Она также вынесла предупреждение, касающееся кампании Ле Пен. Речь идет о превышении лимитов расходов на кампанию во время выборов президента 2022 г.