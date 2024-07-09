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BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Ведомости

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрением в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 г. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Судебное расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах 2022 г. было начато совсем недавно», – отмечает телеканал.

Поводом стал доклад Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), которая проверяет законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов. Комиссия сообщает о нарушениях в прокуратуру и подала туда заявления по поводу ряда кандидатов на президентских выборах. Она также вынесла предупреждение, касающееся кампании Ле Пен. Речь идет о превышении лимитов расходов на кампанию во время выборов президента 2022 г.

Победителем парламентских выборов во Франции стала коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» президента Франции Эммануэля Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно будет представлено 143 депутатами в Нацсобрании.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя итоги французских выборов, заявил, что партия Макрона проиграла на досрочных выборах и в республике развернулась борьба за власть. Такое будущее, считает Володин, ждет глав стран Европы и США, которые вмешиваются в дела других государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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