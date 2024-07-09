BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрением в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 г. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
«Судебное расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах 2022 г. было начато совсем недавно», – отмечает телеканал.
Поводом стал доклад Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), которая проверяет законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов. Комиссия сообщает о нарушениях в прокуратуру и подала туда заявления по поводу ряда кандидатов на президентских выборах. Она также вынесла предупреждение, касающееся кампании Ле Пен. Речь идет о превышении лимитов расходов на кампанию во время выборов президента 2022 г.
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