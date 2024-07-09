Неформальная беседа Путина и Моди длилась около трех часов

«В Кремле состоится беседа Путина и Моди, так называемая "в узком составе", хотя состав будет достаточно широким с обеих сторон. Затем достаточно важное протокольное мероприятие – мы вас по ходу проинформируем. И последует российско-индийские переговоры в формате официального завтрака: большие делегации с двух сторон и доклады профильных руководителей», – рассказал Песков.