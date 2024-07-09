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Неформальная беседа Путина и Моди длилась около трех часов

Премьер-министр Индии впервые за пять лет встретился с президентом РФ
Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди около трех часов общались один на один в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, 9 июля Путин и Моди начнут рабочий день с посещения павильона атомной энергии «Атом» на ВДНХ, после чего отправятся в Кремль.

«В Кремле состоится беседа Путина и Моди, так называемая "в узком составе", хотя состав будет достаточно широким с обеих сторон. Затем достаточно важное протокольное мероприятие – мы вас по ходу проинформируем. И последует российско-индийские переговоры в формате официального завтрака: большие делегации с двух сторон и доклады профильных руководителей», – рассказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что на вечер у Путина запланирована закрытая рабочая встреча и совещание.

Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Поездка индийского премьера в Россию является первой с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.

8 июля во время неформальной встречи в Ново-Огареве Путин показал Моди конюшню. На ее арене состоялось шоу с лошадьми, наездницы вышли с флагами России и Индии.

До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. На фоне визита индийского премьера в Москву США выразили Индии опасения по поводу ее отношений с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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