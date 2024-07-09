Неформальная беседа Путина и Моди длилась около трех часов

Неформальная беседа Путина и Моди длилась около трех часовПремьер-министр Индии впервые за пять лет встретился с президентом РФ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди около трех часов общались один на один в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, 9 июля Путин и Моди начнут рабочий день с посещения павильона атомной энергии «Атом» на ВДНХ, после чего отправятся в Кремль.
«В Кремле состоится беседа Путина и Моди, так называемая "в узком составе", хотя состав будет достаточно широким с обеих сторон. Затем достаточно важное протокольное мероприятие – мы вас по ходу проинформируем. И последует российско-индийские переговоры в формате официального завтрака: большие делегации с двух сторон и доклады профильных руководителей», – рассказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что на вечер у Путина запланирована закрытая рабочая встреча и совещание.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Поездка индийского премьера в Россию является первой с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
8 июля во время неформальной встречи в Ново-Огареве Путин показал Моди конюшню. На ее арене состоялось шоу с лошадьми, наездницы вышли с флагами России и Индии.
До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. На фоне визита индийского премьера в Москву США выразили Индии опасения по поводу ее отношений с Россией.