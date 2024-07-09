США выразили Индии опасения насчет ее отношений с Россией
США оповестили Индию об опасениях по поводу ее отношений с Россией, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге на фоне визита в Москву индийского премьер-министра Нарендры Моди.
«Мы совершенно ясно выразили Индии нашу озабоченность по поводу их отношений с Россией», – сказал Миллер.
Он также отметил,что США приветствует людей, сотрудничающих с Москвой по поводу украинского конфликта, «если они ясно дадут понять России, что России необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет Украины».
Моди находится в России с официальным визитом 8 и 9 июля. Поездка индийского премьера в Россию является первой с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г. Основные переговоры в расширенном и узком формате намечены на 9 июля.
До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества.