Песков: НАТО вряд ли услышит мирные инициативы Моди
Риторика НАТО показывает, что альянс вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом заявил Life.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но мы видим, что все больше и больше государственных деятелей действительно говорят о диалоге. Можно в чем-то не соглашаться, можно не соглашаться во многом, но если есть диалог, есть возможность подойти к развязке», – подчеркнул Песков.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
8 июля во время трехчасовой неформальной встречи в Ново-Огареве Путин показал Моди конюшню. На ее арене состоялось шоу с лошадьми, наездницы вышли с флагами России и Индии.
До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. На фоне визита индийского премьера в Москву США выразили Индии опасения по поводу ее отношений с Россией.