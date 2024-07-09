СМИ: Байден ищет поддержки перед выборами на саммите НАТО
Президент США Джо Байден поприветствовал глав государств НАТО на ежегодном саммите в Вашингтоне, который предоставляет ему арену, чтобы убедить союзников, что он все еще может руководить страной, пишет Reuters.
Вступительная речь Байдена на саммите НАТО подчеркивает то, что его администрация считает ключевым достижением: более сильное и более сплоченное НАТО под руководством Вашингтона с большим количеством участников и решимостью отстаивать свои потребности в коллективной безопасности, отметили в агентстве.
Как отмечает Reuters, Байден за время своего президентства попытался восстановить традиционную для США внешнюю политику, которая опиралась на партнерство с другими странами, тогда как лозунг экс-президента Дональда Трампа был «Америка прежде всего» (America First). Победа в предстоящих выборах в ноябре окажет существенно влияние на будущее НАТО.
81-летний Байден поклялся продолжать борьбу против 78-летнего Трампа, несмотря на опасения демократов на Капитолийском холме и доноров, что он проиграет выборы в США 5 ноября после неудачных дебатов 27 июня.
По словам сторонников демократов, само присутствие лидеров стран НАТО говорит о способности Байдена собирать коалиции и внушать доверие. Трамп и многие из республиканцев заявляют о своем несогласии с подобными мнениями.
8 июля появилась информация, что Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов на предстоящие выборы главы страны и не собирается никуда уходить. Соответствующее заявление он сделал во время интервью телеканалу MSNBC.
«Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 г.», – сказал он.