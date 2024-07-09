СМИ: Байден ищет поддержки перед выборами на саммите НАТО

Как отмечает Reuters, Байден за время своего президентства попытался восстановить традиционную для США внешнюю политику, которая опиралась на партнерство с другими странами, тогда как лозунг экс-президента Дональда Трампа был «Америка прежде всего» (America First). Победа в предстоящих выборах в ноябре окажет существенно влияние на будущее НАТО.