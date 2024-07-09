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СМИ: Байден ищет поддержки перед выборами на саммите НАТО

Ведомости

Президент США Джо Байден поприветствовал глав государств НАТО на ежегодном саммите в Вашингтоне, который предоставляет ему арену, чтобы убедить союзников, что он все еще может руководить страной, пишет Reuters.

Вступительная речь Байдена на саммите НАТО подчеркивает то, что его администрация считает ключевым достижением: более сильное и более сплоченное НАТО под руководством Вашингтона с большим количеством участников и решимостью отстаивать свои потребности в коллективной безопасности, отметили в агентстве.

Как отмечает Reuters, Байден за время своего президентства попытался восстановить традиционную для США внешнюю политику, которая опиралась на партнерство с другими странами, тогда как лозунг экс-президента Дональда Трампа был «Америка прежде всего» (America First). Победа в предстоящих выборах в ноябре окажет существенно влияние на будущее НАТО.

81-летний Байден поклялся продолжать борьбу против 78-летнего Трампа, несмотря на опасения демократов на Капитолийском холме и доноров, что он проиграет выборы в США 5 ноября после неудачных дебатов 27 июня.

По словам сторонников демократов, само присутствие лидеров стран НАТО говорит о способности Байдена собирать коалиции и внушать доверие. Трамп и многие из республиканцев заявляют о своем несогласии с подобными мнениями.

8 июля появилась информация, что Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов на предстоящие выборы главы страны и не собирается никуда уходить. Соответствующее заявление он сделал во время интервью телеканалу MSNBC.

«Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 г.», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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