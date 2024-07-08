Байден посчитал себя лучшим кандидатом от демократов на выборы президента США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. В конце июня в эфире телеканала CNN прошли дебаты Байдена и бывшего президента США, республиканца Трампа. Эксперты констатировали неудачу действующего главы страны из-за его запинок и медлительности во время ответов. Позже сам Байден признал свой провал. Он призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.