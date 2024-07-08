Байден посчитал себя лучшим кандидатом от демократов на выборы президента США
Президент США Джо Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов на предстоящие выборы главы страны и не собирается никуда уходить. Соответствующее заявление он сделал во время интервью телеканалу MSNBC.
«Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 г.», – сказал он.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. В конце июня в эфире телеканала CNN прошли дебаты Байдена и бывшего президента США, республиканца Трампа. Эксперты констатировали неудачу действующего главы страны из-за его запинок и медлительности во время ответов. Позже сам Байден признал свой провал. Он призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.
6 июля в интервью телеканалу ABC Байден заявил, что рассмотрит вопрос о своем выходе из предвыборной гонки только в случае, «если Господь Всемогущий снизойдет» и скажет ему об этом. Президент США также отметил свои успехи, среди которых он назвал разработку мирного плана для Ближнего Востока, рост экономики США и расширение НАТО.