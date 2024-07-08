Reuters: Байден депортирует мигрантов активнее Трампа
За весь 2023 финансовый год и первые пять месяцев 2024 г. количество депортаций мигрантов в США при президентстве Джо Байдена превзошло этот показатель времен президентства Дональда Трампа, пишет агентство Reuters.
За первые два года правления Байдена количество депортаций уменьшилось по сравнению со временем президентства Трампа, но с начала 2023 г. число депортаций резко увеличилось, превысив 400 000.
Американские пограничники за время президентства Трампа и Байдена высылали мигрантов 2,8 млн раз. Подавляющее большинство этих высылок произошло при Байдене, который вступил в должность в январе 2021 г., согласно данным иммиграционной и таможенной службы США.
Байден, столкнувшись с гораздо большим количеством мигрантов, прибывающих на границу, значительно увеличил количество депортаций, в том числе целых семей, отмечает издание.
Агенты иммиграционной и таможенной полиции США могут депортировать как арестованных на границе, так и иммигрантов, которые проживают в стране нелегально в течение многих лет.
Во время дебатов 27 июня Трампа попросили объяснить, как он будет депортировать миллионы людей, но он отказался сообщить подробности, заявив, что нужно вывезти много людей и сделать это нужно быстро.
Байден подчеркнул сокращение числа мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики в соответствии с его новым запретом на предоставление убежища, но не стал рассказывать об усилиях по активизации депортаций.