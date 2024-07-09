Захарова ответила на заявление Пугачевой о падении ракеты на больницу в Киеве
Бог не нуждается в советах певицы Аллы Пугачевой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко», – написала она в Telegram.
Пугачева на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской, запрещена) опубликовала публикацию с подписью: «Бог терпелив, но всему есть предел». Так певица прокомментировала взрыв в детской больнице «Охматдет» в Киеве.
8 июля в результате падения ракеты была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, обвинил власти Украины в организации «пиар-операции на крови».