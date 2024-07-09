Захарова ответила на заявление Пугачевой о падении ракеты на больницу в Киеве

Пугачева на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской, запрещена) опубликовала публикацию с подписью: «Бог терпелив, но всему есть предел». Так певица прокомментировала взрыв в детской больнице «Охматдет» в Киеве.