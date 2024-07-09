Миллер: США контактировали с Индией в связи с визитом Моди в Россию
Вашингтон контактировал с Нью-Дели в связи с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы ясно выразили свою озабоченность отношениями Индии с Россией. Мы выражали их частным образом, напрямую индийскому правительству, и продолжаем это делать, и это не изменилось», – сказал он.
Миллер уточнил, что у официальных лиц США и Индии были контакты за последние 24 часа.
Официальный визит Моди в Москву прошел 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
По итогам встречи российская и индийская стороны подписали совместное заявление. В военном и военно-техническом сотрудничестве лидеры двух стран договорились провести 21-е заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС в Москве во второй половине 2024 г. Стороны также будут стимулировать совместное производство запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в Индии для обслуживания российской техники и вооружений.
Лидеры России и Индии осудили терроризм и экстремизм во всех формах их проявления. Они призвали бороться против них, в том числе в Афганистане.