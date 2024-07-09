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Миллер: США контактировали с Индией в связи с визитом Моди в Россию

Ведомости

Вашингтон контактировал с Нью-Дели в связи с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы ясно выразили свою озабоченность отношениями Индии с Россией. Мы выражали их частным образом, напрямую индийскому правительству, и продолжаем это делать, и это не изменилось», – сказал он.

Миллер уточнил, что у официальных лиц США и Индии были контакты за последние 24 часа.

Официальный визит Моди в Москву прошел 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.

По итогам встречи российская и индийская стороны подписали совместное заявление. В военном и военно-техническом сотрудничестве лидеры двух стран договорились провести 21-е заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС в Москве во второй половине 2024 г. Стороны также будут стимулировать совместное производство запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в Индии для обслуживания российской техники и вооружений.

Лидеры России и Индии осудили терроризм и экстремизм во всех формах их проявления. Они призвали бороться против них, в том числе в Афганистане. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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