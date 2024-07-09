Миллер: США контактировали с Индией в связи с визитом Моди в Россию

По итогам встречи российская и индийская стороны подписали совместное заявление. В военном и военно-техническом сотрудничестве лидеры двух стран договорились провести 21-е заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС в Москве во второй половине 2024 г. Стороны также будут стимулировать совместное производство запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в Индии для обслуживания российской техники и вооружений.