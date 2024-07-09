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Армия США полностью демонтирует пирс для передачи гумпомощи в сектор Газа

Ведомости

Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, могут вернуть для использования 10 июля на несколько дней. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц США.

«Цель состоит в том, чтобы очистить всю помощь, скопившуюся на Кипре и на плавучем доке в море, и доставить ее в безопасную зону на пляже в Газе», – говорится в материале.

После доставки гумпомощи армия США демонтирует пирс и уйдет из Газы, сообщили собеседники агентства.

В середине июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа может быть демонтирован в июле – на несколько недель раньше, чем планировалось изначально. По данным издания, гуманитарные организации считают, что причал стоимостью $230 млн не справился со своей задачей. 

Его прикрепили к береговой линии месяц назад, но с тех пор пирс проработал около 10 дней – в остальное время его ремонтировали после шторма, отсоединяли во избежание дальнейших повреждений и др.

Пирс в Газе был построен в середине мая. Вскоре из-за непогоды причал был поврежден, пострадали трое американских военных. Спустя несколько дней части пирса отломились, и военные перевезли его в израильский грузовой порт Ашдод для ремонта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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