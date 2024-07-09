Армия США полностью демонтирует пирс для передачи гумпомощи в сектор Газа

В середине июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа может быть демонтирован в июле – на несколько недель раньше, чем планировалось изначально. По данным издания, гуманитарные организации считают, что причал стоимостью $230 млн не справился со своей задачей.