Армия США полностью демонтирует пирс для передачи гумпомощи в сектор Газа
Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, могут вернуть для использования 10 июля на несколько дней. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц США.
«Цель состоит в том, чтобы очистить всю помощь, скопившуюся на Кипре и на плавучем доке в море, и доставить ее в безопасную зону на пляже в Газе», – говорится в материале.
После доставки гумпомощи армия США демонтирует пирс и уйдет из Газы, сообщили собеседники агентства.
В середине июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа может быть демонтирован в июле – на несколько недель раньше, чем планировалось изначально. По данным издания, гуманитарные организации считают, что причал стоимостью $230 млн не справился со своей задачей.
Его прикрепили к береговой линии месяц назад, но с тех пор пирс проработал около 10 дней – в остальное время его ремонтировали после шторма, отсоединяли во избежание дальнейших повреждений и др.
Пирс в Газе был построен в середине мая. Вскоре из-за непогоды причал был поврежден, пострадали трое американских военных. Спустя несколько дней части пирса отломились, и военные перевезли его в израильский грузовой порт Ашдод для ремонта.