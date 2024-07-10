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Минобороны Великобритании сообщило об опустошении военных арсеналов

Ведомости

Военные арсеналы Великобритании истощились за 14 лет правления Консервативной партии, вооруженные силы финансируются недостаточно. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Люк Поллард в интервью радиостанции LBC.

«Нам необходимо провести обзор обороны, рассматривая не только общие расходы, то есть сколько мы тратим на оборону, но и на что мы тратим и как мы тратим. Потому что ранее минобороны не всегда тратило деньги так, как следовало бы», – сказал он.

Поллард добавил, что ведомство хочет направить большую часть средств передовым силам и промышленности. По его словам, средства должны идти на обеспечение безопасности страны и рабочих мест.

В апреле стало известно, что Великобритания в следующем году намерена разместить в Польше свои истребители Eurofighter Typhoon. Бывший премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что Лондон серьезно относится к вопросу обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) в Польше. В июле новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он не исключает использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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