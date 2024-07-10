Минобороны Великобритании сообщило об опустошении военных арсеналов
Военные арсеналы Великобритании истощились за 14 лет правления Консервативной партии, вооруженные силы финансируются недостаточно. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Люк Поллард в интервью радиостанции LBC.
«Нам необходимо провести обзор обороны, рассматривая не только общие расходы, то есть сколько мы тратим на оборону, но и на что мы тратим и как мы тратим. Потому что ранее минобороны не всегда тратило деньги так, как следовало бы», – сказал он.
Поллард добавил, что ведомство хочет направить большую часть средств передовым силам и промышленности. По его словам, средства должны идти на обеспечение безопасности страны и рабочих мест.
В апреле стало известно, что Великобритания в следующем году намерена разместить в Польше свои истребители Eurofighter Typhoon. Бывший премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что Лондон серьезно относится к вопросу обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) в Польше. В июле новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он не исключает использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России.