В ЦАР были похищены двое граждан КНР

В марте 2023 г. девять граждан Китая были убиты при нападении на один из золотых рудников. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда призывал к суровому наказанию виновных в нападении в соответствии с законом. Посольство Китая в ЦАР просило своих граждан избегать поездок за пределы столицы республики Банги.