В ЦАР были похищены двое граждан КНР
Неизвестные напали на автомобиль и похитили двух граждан Китая в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей местных военных властей.
По данным собеседников агентства, нападение произошло в префектуре Нана-Мамбере в районе населенного пункта Белоко рядом с границей с Камеруном. Двое военнослужащих ЦАР, сопровождавших китайцев, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.
В марте 2023 г. девять граждан Китая были убиты при нападении на один из золотых рудников. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда призывал к суровому наказанию виновных в нападении в соответствии с законом. Посольство Китая в ЦАР просило своих граждан избегать поездок за пределы столицы республики Банги.