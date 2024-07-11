Китай выступил против упоминания страны как угрозы в коммюнике НАТО
Пекин выступает против упоминания себя в итоговой декларации НАТО в качестве «угрозы». Об этом заявило посольство КНР в США, передает «РИА Новости».
«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», – говорится в заявлении дипмиссии.
В дипмиссии призвали альянс предпринять шаги для восстановления безопасности и стабильности как в Европе, так и во всем мире.
В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что КНР продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Также страны блока выразили обеспокоенность из-за углубления стратегического партнерства между Россией и Китаем. Страны НАТО призвали КНР к участию в обсуждении снижения стратегических рисков и содействию стабильности.
1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri заявил, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга.