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Китай выступил против упоминания страны как угрозы в коммюнике НАТО

Ведомости

Пекин выступает против упоминания себя в итоговой декларации НАТО в качестве «угрозы». Об этом заявило посольство КНР в США, передает «РИА Новости».

«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», – говорится в заявлении дипмиссии.

В дипмиссии призвали альянс предпринять шаги для восстановления безопасности и стабильности как в Европе, так и во всем мире.

В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что КНР продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Также страны блока выразили обеспокоенность из-за углубления стратегического партнерства между Россией и Китаем. Страны НАТО призвали КНР к участию в обсуждении снижения стратегических рисков и содействию стабильности.

1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri заявил, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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