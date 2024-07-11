Китай выступил против упоминания страны как угрозы в коммюнике НАТО

1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri заявил, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга.