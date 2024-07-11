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СВР узнала о поисках США альтернативы Зеленскому

Ведомости

США ищут альтернативу президенту Украины Владимиру Зеленскому среди высокопоставленных военнослужащих и чиновников. Служба внешней разведки (СВР) получила доступ к соответствующей шифрограмме, она опубликована в журнале «Разведчик».

«Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства, <...> таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный или руководитель главного управления разведки минобороны Украины [Кирилл] Буданов», – сказано в документе.

Среди других вариантов рассматриваются глава офиса президента Украины Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов). Согласно шифрограмме, высокопоставленные лица ведущих западных стран все чаще обсуждают замену Зеленского. В качестве основной причины указывается «утрата президентом способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В последний раз Верховная рада продлила его 8 мая на 90 дней. 30 ноября 2023 г. депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, которая закрепляет недопустимость проведения выборов в стране до окончания боевых действий. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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