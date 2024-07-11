СВР узнала о поисках США альтернативы Зеленскому
США ищут альтернативу президенту Украины Владимиру Зеленскому среди высокопоставленных военнослужащих и чиновников. Служба внешней разведки (СВР) получила доступ к соответствующей шифрограмме, она опубликована в журнале «Разведчик».
«Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства, <...> таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный или руководитель главного управления разведки минобороны Украины [Кирилл] Буданов», – сказано в документе.
Среди других вариантов рассматриваются глава офиса президента Украины Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов). Согласно шифрограмме, высокопоставленные лица ведущих западных стран все чаще обсуждают замену Зеленского. В качестве основной причины указывается «утрата президентом способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников».
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В последний раз Верховная рада продлила его 8 мая на 90 дней. 30 ноября 2023 г. депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, которая закрепляет недопустимость проведения выборов в стране до окончания боевых действий.