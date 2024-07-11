СВР узнала о поисках США альтернативы Зеленскому

Среди других вариантов рассматриваются глава офиса президента Украины Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов). Согласно шифрограмме, высокопоставленные лица ведущих западных стран все чаще обсуждают замену Зеленского. В качестве основной причины указывается «утрата президентом способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников».