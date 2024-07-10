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Залужный начал работу в должности посла в Великобритании

Ведомости

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал работу в должности посла в Великобритании, пишет «Украинская правда».

По данным издания, Залужный начал работу с 10 июля. В посольстве официально не сообщали о дате начала работы Залужного.

Залужный был назначен послом в Великобритании в марте 2024 г.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этой должности Залужного.

Украинский президент объяснил отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии. Общественность восприняла смену главкома негативно. 

В Кремле заявляли, что следят за ситуацией вокруг сообщений об увольнении Залужного. По версии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за этими новостями стоят проблемы киевского режима и провал контрнаступления украинской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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