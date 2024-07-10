Залужный начал работу в должности посла в Великобритании
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал работу в должности посла в Великобритании, пишет «Украинская правда».
По данным издания, Залужный начал работу с 10 июля. В посольстве официально не сообщали о дате начала работы Залужного.
Залужный был назначен послом в Великобритании в марте 2024 г.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этой должности Залужного.
Украинский президент объяснил отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии. Общественность восприняла смену главкома негативно.
В Кремле заявляли, что следят за ситуацией вокруг сообщений об увольнении Залужного. По версии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за этими новостями стоят проблемы киевского режима и провал контрнаступления украинской армии.