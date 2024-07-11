Эрдоган призвал не упустить возможность для достижения перемирия в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита НАТО призвал не упустить возможность для достижения прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на управление по связям администрации президента.
Стороны обсудили двусторонние отношения, конфликт на Украине и боевые действия в анклаве. Турецкий лидер заявил о необходимости оказать давление на Израиль. Эрдоган отметил важность наращивания усилий для того, чтобы предотвратить распространение конфликта в регионе.
5 июля The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что президент США Джо Байден надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе.
Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля «Хамас» представил новые предложения, свидетельствующие о готовности движения к компромиссу. По словам представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации».
«Хамас» ждет ответа от Израиля на его предложение о прекращении огня, сообщило 7 июля Reuters со ссылкой на двух представителей движения. Палестинский чиновник сообщил агентству, что Израиль обсуждает предложение «Хамаса» с Катаром. Ответ ожидается в течение нескольких дней, добавил он.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.