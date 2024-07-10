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Посол РФ рассказал о работе по освобождению удерживаемых «Хамасом» россиян

Ведомости

Посол России в Израиле Анатолий Викторов принял россиянку Елену Труфанову, освобожденную из плена радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа в ноябре 2023 г. при содействии российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Израиле.

Викторов подчеркнул, что Россия продолжит дипломатическую работу в целях скорейшего вызволения сына Труфановой Александра и других россиян, удерживаемых в анклаве. По его словам, с начала эскалации на Ближнем Востоке этот вопрос остается для России одним из приоритетных.

Труфанова выразила благодарность российскому руководству и дипломатам за усилия в интересах освобождения заложников.

В апреле посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что в заложниках у радикальной палестинской группировки «Хамас» находятся трое российских граждан. Они не числятся в списках погибших.

26 ноября 2023 г. группировка передала Красному Кресту заложника с российским гражданством. 29 ноября 2023 г. «Хамас» в ответ на усилия президента России Владимира Путина освободил двух гражданок РФ и Израиля Ирину Татти и Елену Труфанову.

8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены «Хамасом» в октябре 2023 г.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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