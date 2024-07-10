Посол РФ рассказал о работе по освобождению удерживаемых «Хамасом» россиян
Посол России в Израиле Анатолий Викторов принял россиянку Елену Труфанову, освобожденную из плена радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа в ноябре 2023 г. при содействии российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Израиле.
Викторов подчеркнул, что Россия продолжит дипломатическую работу в целях скорейшего вызволения сына Труфановой Александра и других россиян, удерживаемых в анклаве. По его словам, с начала эскалации на Ближнем Востоке этот вопрос остается для России одним из приоритетных.
Труфанова выразила благодарность российскому руководству и дипломатам за усилия в интересах освобождения заложников.
В апреле посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что в заложниках у радикальной палестинской группировки «Хамас» находятся трое российских граждан. Они не числятся в списках погибших.
8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены «Хамасом» в октябре 2023 г.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.