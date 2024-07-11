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Украина попросила у Южной Кореи системы ПВО

Ведомости

Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко попросил Сеул поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Об этом дипломат заявил изданию Nikkei Asia.

«Если власти Южной Кореи пока не готовы предоставить наступательное вооружение, мы были бы признательны за получение систем ПВО», – сказал он.

Пономаренко также поблагодарил Южную Корею за поддержку, при этом призвав ее сделать «более смелый шаг» и предоставить то, что необходимо на поле боя. Он выразил надежду, что правительство страны найдет способ оказать Киеву помощь. По его словам, конфликт на Украине «имеет большие последствия для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона».

После визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) стало известно, что Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о прямых поставках вооружения Украине. По словам представителя офиса президента республики Чан Хо Джина, если Россия нанесет вред безопасности Сеула, поддерживая Пхеньян, это спровоцирует ухудшение отношений между РФ и Южной Кореей.

Путин в ответ заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться, поскольку Россия предоставит помощь КНДР только в случае военной агрессии. По его словам, Сеул не планирует агрессию в отношении Пхеньяна, поэтому бояться сотрудничества РФ и КНДР нет никакой необходимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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