Украина попросила у Южной Кореи системы ПВО

Пономаренко также поблагодарил Южную Корею за поддержку, при этом призвав ее сделать «более смелый шаг» и предоставить то, что необходимо на поле боя. Он выразил надежду, что правительство страны найдет способ оказать Киеву помощь. По его словам, конфликт на Украине «имеет большие последствия для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона».