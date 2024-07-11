Украина попросила у Южной Кореи системы ПВО
Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко попросил Сеул поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Об этом дипломат заявил изданию Nikkei Asia.
«Если власти Южной Кореи пока не готовы предоставить наступательное вооружение, мы были бы признательны за получение систем ПВО», – сказал он.
Пономаренко также поблагодарил Южную Корею за поддержку, при этом призвав ее сделать «более смелый шаг» и предоставить то, что необходимо на поле боя. Он выразил надежду, что правительство страны найдет способ оказать Киеву помощь. По его словам, конфликт на Украине «имеет большие последствия для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона».
После визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) стало известно, что Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о прямых поставках вооружения Украине. По словам представителя офиса президента республики Чан Хо Джина, если Россия нанесет вред безопасности Сеула, поддерживая Пхеньян, это спровоцирует ухудшение отношений между РФ и Южной Кореей.
Путин в ответ заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться, поскольку Россия предоставит помощь КНДР только в случае военной агрессии. По его словам, Сеул не планирует агрессию в отношении Пхеньяна, поэтому бояться сотрудничества РФ и КНДР нет никакой необходимости.