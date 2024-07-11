Президент Кении Руто распустил правительство

18 июня в Кении начались протесты против предложения администрации Руто повысить налоги. 20 июня появились сообщения о первых жертвах. Reuters сообщало о гибели 10 человек. Пострадали не менее 50 кенийцев. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране. Отмечалось, что протестующие были намерены добиваться роспуска парламента. Звучали также призывы к отставке президента Кении.