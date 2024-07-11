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Президент Кении Руто распустил правительство

Ведомости

Президент Кении Уильям Руто уволил всех секретарей кабинета министров, а также генерального прокурора Джастина Мутури. Об этом сообщает The Kenia Times.

Обращаясь к нации, Руто заявил, что принял решение об увольнении секретарей кабмина и прокурора, «внимательно выслушав то, что сказали кенийцы». Премьер-министр и министр иностранных дел по делам диаспоры сохранили должности.

По словам президента, он намерен принять участие в консультациях с представителями различных секторов и политических формирований и «с другими кенийцами в государственном и частном секторах» для создания правительства «на широкой основе».

По данным издания, Руто намекнул о внесении решающих изменений в правительство в ответ на требования, озвученные во время антиправительственных протестов молодежи. Изменения пока не обнародованы.

18 июня в Кении начались протесты против предложения администрации Руто повысить налоги. 20 июня появились сообщения о первых жертвах. Reuters сообщало о гибели 10 человек. Пострадали не менее 50 кенийцев. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране. Отмечалось, что протестующие были намерены добиваться роспуска парламента. Звучали также призывы к отставке президента Кении.

Ранее посольство России в Кении призвало российских граждан, находящихся в республике, не покидать места проживания без необходимости 4 июля. Рекомендация связана с обострением внутриполитической обстановки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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