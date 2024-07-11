Президент Кении Руто распустил правительство
Президент Кении Уильям Руто уволил всех секретарей кабинета министров, а также генерального прокурора Джастина Мутури. Об этом сообщает The Kenia Times.
Обращаясь к нации, Руто заявил, что принял решение об увольнении секретарей кабмина и прокурора, «внимательно выслушав то, что сказали кенийцы». Премьер-министр и министр иностранных дел по делам диаспоры сохранили должности.
По словам президента, он намерен принять участие в консультациях с представителями различных секторов и политических формирований и «с другими кенийцами в государственном и частном секторах» для создания правительства «на широкой основе».
По данным издания, Руто намекнул о внесении решающих изменений в правительство в ответ на требования, озвученные во время антиправительственных протестов молодежи. Изменения пока не обнародованы.
18 июня в Кении начались протесты против предложения администрации Руто повысить налоги. 20 июня появились сообщения о первых жертвах. Reuters сообщало о гибели 10 человек. Пострадали не менее 50 кенийцев. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране. Отмечалось, что протестующие были намерены добиваться роспуска парламента. Звучали также призывы к отставке президента Кении.
Ранее посольство России в Кении призвало российских граждан, находящихся в республике, не покидать места проживания без необходимости 4 июля. Рекомендация связана с обострением внутриполитической обстановки.