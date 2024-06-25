Протестующие подожгли здание кенийского парламента

На видео, имеющемся в распоряжении The Kenya Times, видно, как дым поднимается из части здания парламента, где проходят заседания комитетов. Толпа скандирует: «Предатели, предатели!» Кроме того, протестующим удалось добраться до кухни внутри здания, и их можно было видеть за поеданием приготовленных блюд. Внутри здания – мебель в беспорядке, все разграблено, флаг сорван, а окна разбиты.