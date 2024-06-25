Протестующие подожгли здание кенийского парламента
Издание уточнило, что «разъяренная кенийская молодежь», одолев полицейских, ворвалась в здание парламента сразу после того, как законодатели приняли законопроект, предусматривающий введение целого ряда новых налогов.
На видео, имеющемся в распоряжении The Kenya Times, видно, как дым поднимается из части здания парламента, где проходят заседания комитетов. Толпа скандирует: «Предатели, предатели!» Кроме того, протестующим удалось добраться до кухни внутри здания, и их можно было видеть за поеданием приготовленных блюд. Внутри здания – мебель в беспорядке, все разграблено, флаг сорван, а окна разбиты.
Некоторые депутаты оказались заблокированными в подвале парламента. Присутствующие на месте правоохранители сосредоточились на эвакуации депутатов через подземные туннели.
Недовольство кенийцев вызвали планы правительства повысить доходы за счет введения дополнительных налогов. Протестующие намерены добиваться роспуска парламента. Также были призывы к отставке президента Кении Уильяма Руто.
Посольство России в Кении в связи с обострением внутриполитической обстановки призвало граждан РФ, находящихся в республике, в ближайшие дни избегать посещения мест скопления людей в Найроби, Момбасе, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо. По информации посольства, 27 июня возможна блокировка протестующими основных подъездных дорог в Найроби.