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Протестующие подожгли здание кенийского парламента

Ведомости

Протестующие заняли здание парламента в Найроби и подожгли его. Об этом сообщает The Kenya Times.

Издание уточнило, что «разъяренная кенийская молодежь», одолев полицейских, ворвалась в здание парламента сразу после того, как законодатели приняли законопроект, предусматривающий введение целого ряда новых налогов.

На видео, имеющемся в распоряжении The Kenya Times, видно, как дым поднимается из части здания парламента, где проходят заседания комитетов. Толпа скандирует: «Предатели, предатели!» Кроме того, протестующим удалось добраться до кухни внутри здания, и их можно было видеть за поеданием приготовленных блюд. Внутри здания – мебель в беспорядке, все разграблено, флаг сорван, а окна разбиты.

Некоторые депутаты оказались заблокированными в подвале парламента. Присутствующие на месте правоохранители сосредоточились на эвакуации депутатов через подземные туннели.

Недовольство кенийцев вызвали планы правительства повысить доходы за счет введения дополнительных налогов. Протестующие намерены добиваться роспуска парламента. Также были призывы к отставке президента Кении Уильяма Руто.

Посольство России в Кении в связи с обострением внутриполитической обстановки призвало граждан РФ, находящихся в республике, в ближайшие дни избегать посещения мест скопления людей в Найроби, Момбасе, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо. По информации посольства, 27 июня возможна блокировка протестующими основных подъездных дорог в Найроби.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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