Франция, Германия, Италия и Польша разработают крылатые ракеты большой дальности
Министры обороны Франции, Германии, Италии и Польши в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах», – сказано в сообщении.
По данным агентства, недостаток арсеналов возник в этих странах в результате поддержки Украины.
18 июня газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники сообщила, что Италия в рамках девятого пакета военной помощи Украине поставит Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальнобойные ракеты потенциально способны нанести удары по российской территории, отмечало издание.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в конце мая заявлял, что оружие, которое посылает страна Украине, не должно использоваться для ударов по территории России. Он также призывал западные страны воспользоваться всеми доступными дипломатическими способами и возможностями, чтобы положить конец конфликту.
Страны Запада существенно нарастили поставки различных вооружений Украине после начала спецоперации в 2022 г., что неоднократно подвергалось критике со стороны Москвы. В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине, но повлиять на исход спецоперации они не смогут.