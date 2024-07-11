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Франция, Германия, Италия и Польша разработают крылатые ракеты большой дальности

Ведомости

Министры обороны Франции, Германии, Италии и Польши в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах», – сказано в сообщении.

По данным агентства, недостаток арсеналов возник в этих странах в результате поддержки Украины.

18 июня газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники сообщила, что Италия в рамках девятого пакета военной помощи Украине поставит Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальнобойные ракеты потенциально способны нанести удары по российской территории, отмечало издание.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в конце мая заявлял, что оружие, которое посылает страна Украине, не должно использоваться для ударов по территории России. Он также призывал западные страны воспользоваться всеми доступными дипломатическими способами и возможностями, чтобы положить конец конфликту.

Страны Запада существенно нарастили поставки различных вооружений Украине после начала спецоперации в 2022 г., что неоднократно подвергалось критике со стороны Москвы. В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине, но повлиять на исход спецоперации они не смогут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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