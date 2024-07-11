Франция, Германия, Италия и Польша разработают крылатые ракеты большой дальности

Страны Запада существенно нарастили поставки различных вооружений Украине после начала спецоперации в 2022 г., что неоднократно подвергалось критике со стороны Москвы. В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине, но повлиять на исход спецоперации они не смогут.