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Украина и Румыния подписали соглашение о безопасности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Соглашение было подписано в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.

В нем зафиксированы «конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе». В частности, Румыния передаст Украине систему Patriot и поддержит ее оборонную промышленность. Кроме того, Румыния подключится к поддержке учебного центра F-16 для подготовки украинских пилотов.

8 июля Украина подписала долгосрочное соглашение о безопасности с Польшей.

27 июня Украина подписала соглашения о безопасности с Евросоюзом, Литвой и Эстонией. Договоры предусматривают помощь Киеву в девяти областях, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности. Было отмечено, что документ призван дополнить другие аналогичные соглашения, которые Украина заключала с другими странами, среди которых США, Великобритания, Франция и Германия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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