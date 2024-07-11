Украина и Румыния подписали соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.
Соглашение было подписано в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.
В нем зафиксированы «конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе». В частности, Румыния передаст Украине систему Patriot и поддержит ее оборонную промышленность. Кроме того, Румыния подключится к поддержке учебного центра F-16 для подготовки украинских пилотов.
27 июня Украина подписала соглашения о безопасности с Евросоюзом, Литвой и Эстонией. Договоры предусматривают помощь Киеву в девяти областях, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности. Было отмечено, что документ призван дополнить другие аналогичные соглашения, которые Украина заключала с другими странами, среди которых США, Великобритания, Франция и Германия.