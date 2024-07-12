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Япония изменила оценку боеспособности российской армии

Ведомости

Япония представила ежегодный доклад об обороне страны – Белую книгу обороны. В нем Токио изменил оценку боеспособности Вооруженных сил (ВС) РФ, отметив разработку российских вооружений и увеличение численности войск. 

«В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену», – говорится в разделе, посвященному конфликту на Украине. 

Кроме того, отмечает минобороны Японии, Россия продолжает разработку и развертывание новых видов вооружений, а также принимает меры по увеличению численности войск и реорганизации военных подразделений. 

В прошлогоднем докладе Токио предположил, что «национальная мощь России будет снижаться». Также не исключалось, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может измениться военный баланс между Россией и окружающими странами.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в них введено военное положение. В середине июня президент России Владимир Путин говорил, что в зоне спецоперации сейчас находятся почти 700 000 человек.

С начала спецоперации наращиваются темпы производства российского ОПК. 25 мая Путин провел встречу с руководителями предприятий, в ходе которой отметил, что большая часть оборонных предприятий России выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, опережая график по ряду позиций. Президент также призвал наращивать ритмичное обеспечение ВС современным высокотехнологическим оружием и техникой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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