Япония изменила оценку боеспособности российской армии
Япония представила ежегодный доклад об обороне страны – Белую книгу обороны. В нем Токио изменил оценку боеспособности Вооруженных сил (ВС) РФ, отметив разработку российских вооружений и увеличение численности войск.
«В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену», – говорится в разделе, посвященному конфликту на Украине.
Кроме того, отмечает минобороны Японии, Россия продолжает разработку и развертывание новых видов вооружений, а также принимает меры по увеличению численности войск и реорганизации военных подразделений.
В прошлогоднем докладе Токио предположил, что «национальная мощь России будет снижаться». Также не исключалось, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может измениться военный баланс между Россией и окружающими странами.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в них введено военное положение. В середине июня президент России Владимир Путин говорил, что в зоне спецоперации сейчас находятся почти 700 000 человек.
С начала спецоперации наращиваются темпы производства российского ОПК. 25 мая Путин провел встречу с руководителями предприятий, в ходе которой отметил, что большая часть оборонных предприятий России выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, опережая график по ряду позиций. Президент также призвал наращивать ритмичное обеспечение ВС современным высокотехнологическим оружием и техникой.