Япония изменила оценку боеспособности российской армии

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в них введено военное положение. В середине июня президент России Владимир Путин говорил, что в зоне спецоперации сейчас находятся почти 700 000 человек.