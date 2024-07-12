Израиль продолжает операцию в центральной и южной частях сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военную операцию в центральной и южной частях сектора Газа, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«Войска ЦАХАЛ продолжают оперативную деятельность в районе Рафаха на основе разведывательных данных. За прошедшие сутки войска в ходе ближнего боя и ударов с воздуха ликвидировали большое количество террористов и террористическую инфраструктуру», – говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что в центральной части Газы военнослужащие обнаружили цех по производству оружия. Пресс-служба также сообщила, что 11 июля ЦАХАЛ выявила запуск нескольких ракет из района Бейт-Ханун на севере Газы. По данным ведомства, они упали в незаселенной местности на юге Израиля. О пострадавших не сообщалось.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.