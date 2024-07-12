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Израиль продолжает операцию в центральной и южной частях сектора Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военную операцию в центральной и южной частях сектора Газа, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Войска ЦАХАЛ продолжают оперативную деятельность в районе Рафаха на основе разведывательных данных. За прошедшие сутки войска в ходе ближнего боя и ударов с воздуха ликвидировали большое количество террористов и террористическую инфраструктуру», – говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что в центральной части Газы военнослужащие обнаружили цех по производству оружия. Пресс-служба также сообщила, что 11 июля ЦАХАЛ выявила запуск нескольких ракет из района Бейт-Ханун на севере Газы. По данным ведомства, они упали в незаселенной местности на юге Израиля. О пострадавших не сообщалось.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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