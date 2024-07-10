Израиль сообщил об ударе по инфраструктуре вооруженных сил Сирии
Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру вооруженных сил Сирии, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру сирийской армии, которая вышла за рамки соглашения о разделении сил на Голанских высотах», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ЦАХАЛ нанесла удары по сирийской военной инфраструктуре с помощью танков и артиллерии. По мнению израильской стороны, Сирия нарушила соглашение 1974 г. о разъединении, которое предусматривает создание демилитаризованной буферной зоны между странами.
В октябре 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля обострился конфликт в секторе Газа. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 человек боевики взяли в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За этим последовала напряженность между ЦАХАЛ и ливанской «Хезболлой» – на границе двух стран регулярно происходят столкновения. ЦАХАЛ также регулярно наносит удары по объектам в Сирии.