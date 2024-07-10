Армия Израиля сообщила о рейде против «Хамаса» в отделении БАПОР в Газе
Израильские военные провели ночной рейд против террористов радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), которые якобы действовали в штаб-квартире Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным армии, террористы использовали штаб БАПОР в качестве базы для нападений на израильских военнослужащих в центральной части сектора Газа. Военные провели рейд на здание, уничтожили террористов и обнаружили в штабе большое количество оружия, заявили в ЦАХАЛ.
29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль.
В мае финансирование БАПОР решила возобновить Австрия. 24 апреля правительство Германии возобновило сотрудничество с агентством. 9 марта пресс-служба МИД Швеции также сообщала, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.