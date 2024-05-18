Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Австрия решила возобновить финансирование БАПОР

Ведомости

Австрия решила возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), первые выплаты запланированы на лето, сообщила газета Kurier со ссылкой на МИД Австрии.

Республика возобновит выплаты агентству после «тщательного анализа плана действий, представленного БАПОР», заявило министерство. В бюджете на этот год запланировано 3,4 млн евро. Часть средств, как пишет газета, в будущем направят на «совершенствование механизмов внутреннего контроля в БАПОР. 

"Много доверия потеряно. Сотрудничество с БАПОР может и будет продолжаться только в средне- и долгосрочной перспективе, если реформы приведут к соответствующим результатам", – указали во внешнеполитическом ведомстве. 

Большинство стран, которые прекратили выплаты палестинскому агентству, теперь разблокировали средства, напоминает издание. 29 января ряд западных государств, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в январе заявил, что из 12 подозреваемых в нападении на Израиль сотрудников агентства девять были немедленно уволены, один погиб, а личности двух других устанавливаются. 9 марта пресс-служба МИД Швеции сообщила, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля. В апреле о возобновлении сотрудничества объявила Германия. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных