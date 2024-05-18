Австрия решила возобновить финансирование БАПОР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в январе заявил, что из 12 подозреваемых в нападении на Израиль сотрудников агентства девять были немедленно уволены, один погиб, а личности двух других устанавливаются. 9 марта пресс-служба МИД Швеции сообщила, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля. В апреле о возобновлении сотрудничества объявила Германия.