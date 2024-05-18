Австрия решила возобновить финансирование БАПОР
Австрия решила возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), первые выплаты запланированы на лето, сообщила газета Kurier со ссылкой на МИД Австрии.
Республика возобновит выплаты агентству после «тщательного анализа плана действий, представленного БАПОР», заявило министерство. В бюджете на этот год запланировано 3,4 млн евро. Часть средств, как пишет газета, в будущем направят на «совершенствование механизмов внутреннего контроля в БАПОР.
"Много доверия потеряно. Сотрудничество с БАПОР может и будет продолжаться только в средне- и долгосрочной перспективе, если реформы приведут к соответствующим результатам", – указали во внешнеполитическом ведомстве.
Большинство стран, которые прекратили выплаты палестинскому агентству, теперь разблокировали средства, напоминает издание. 29 января ряд западных государств, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в январе заявил, что из 12 подозреваемых в нападении на Израиль сотрудников агентства девять были немедленно уволены, один погиб, а личности двух других устанавливаются. 9 марта пресс-служба МИД Швеции сообщила, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля. В апреле о возобновлении сотрудничества объявила Германия.