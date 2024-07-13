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Постпред России: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

Ведомости

Несмотря на решение Армении отказаться от взноса в бюджет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году, стране будет начислена сумма взноса за 2025 г. Об этом заявил «РИА Новости» постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

«Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 г., соответственно, будут подсчитаны все статьи. 10% от этой суммы будут начислены Армении», – уточнил Васильев.

Постпред РФ добавил, что будет ли республика платить взнос или нет – это уже политическая воля властей Армении. Бюджет ОДКБ в установленной пропорции распределен между всеми странами – членами организации. По его словам, 50% взносов выплачивает Россия, а оставшиеся 50% распределены между другими пятью государствами – членами ОДКБ.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению Пашиняна, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.

13 июня Пашинян сообщил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент страны Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.

Поводом для резких заявлений премьер-министра Армении мог стать визит президента Белоруссии в Азербайджан 15–16 мая. Лукашенко посетил и перешедший под контроль Баку Карабах. После переговоров с Алиевым он рассказал журналистам, что обсуждал с ним возможность победы в войне с Арменией 2020 г. еще до ее начала, назвав ту войну «освободительной».

19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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