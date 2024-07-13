Постпред России: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению Пашиняна, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.