Буданов заявил об обострении проблем ВСУ из-за возможного наступления России
Проблемы на фронте для украинских военных обостряются, это происходит из-за угрозы наступления российских войск с севера, заявил в интервью изданию NV руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.
Буданов признал, что у вооруженных сил Украины есть проблемы, и они «имеют тенденцию к обострению». По его данным, наступление с севера уже идет.
«Катастрофы не будет, но игнорировать проблему не получится», – сказал Буданов (цитата по «Страна.ua»).
В апреле Буданов в интервью BBC говорил, что с середины мая Украину ждет тяжелая ситуация. 27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя. По его словам, украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами, и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. В июне Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре».