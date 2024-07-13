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Буданов заявил об обострении проблем ВСУ из-за возможного наступления России

Ведомости

Проблемы на фронте для украинских военных обостряются, это происходит из-за угрозы наступления российских войск с севера, заявил в интервью изданию NV руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов признал, что у вооруженных сил Украины есть проблемы, и они «имеют тенденцию к обострению». По его данным, наступление с севера уже идет.

«Катастрофы не будет, но игнорировать проблему не получится», – сказал Буданов (цитата по «Страна.ua»).

В апреле Буданов в интервью BBC говорил, что с середины мая Украину ждет тяжелая ситуация. 27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя. По его словам, украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами, и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. В июне Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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