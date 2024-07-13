Буданов заявил об обострении проблем ВСУ из-за возможного наступления России

В апреле Буданов в интервью BBC говорил, что с середины мая Украину ждет тяжелая ситуация. 27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя. По его словам, украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами, и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. В июне Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре».