Песков: НАТО не учитывает озабоченности России по Украине
Предпосылок для переговоров по Украине, в связи с нежеланием НАТО учитывать озабоченности России, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Альянс говорит: "Украина будет в НАТО". То есть они говорят: "Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО". Это о чем говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет», – сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля допустил переговоры с Россией через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. По его словам, такой формат весьма долго работал и мог бы быть использован при обсуждении вопросов «территориальной целостности, энергетики и судоходства».
Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз.
Российский президент Владимир Путин назвал маловероятным такой вариант переговоров. Отвечая на вопрос «Ведомостей», Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры. Вопрос в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них представляется маловероятным, сказал он, – прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы.