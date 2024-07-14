Песков: НАТО не учитывает озабоченности России по Украине

«Альянс говорит: "Украина будет в НАТО". То есть они говорят: "Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО". Это о чем говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет», – сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.