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Песков: НАТО не учитывает озабоченности России по Украине

Ведомости

Предпосылок для переговоров по Украине, в связи с нежеланием НАТО учитывать озабоченности России, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Альянс говорит: "Украина будет в НАТО". То есть они говорят: "Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО". Это о чем говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет», – сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля допустил переговоры с Россией через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. По его словам, такой формат весьма долго работал и мог бы быть использован при обсуждении вопросов «территориальной целостности, энергетики и судоходства».

Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз. 

Российский президент Владимир Путин назвал маловероятным такой вариант переговоров. Отвечая на вопрос «Ведомостей», Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры. Вопрос в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них представляется маловероятным, сказал он, – прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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