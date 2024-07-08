Зеленский: посредником в переговорах по Украине могут стать США, ЕС и КНР
Роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
«Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники. <...> Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», – сказал он.
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Украину впервые с 2012 г. На переговорах с Зеленским он заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в ближайшие полгода. Он призвал украинского президента рассмотреть возможность прекращения огня до мирных переговоров. Киев предложение отверг.
5 июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи венгерский премьер-министр заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. Путин, в свою очередь, напомнил о предложениях РФ по мирному урегулированию конфликта. Позднее Орбан рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с главой России задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.
8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер-министр сообщил, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии. Си дал высокую оценку усилиям Орбана по урегулированию конфликта. По результатам встречи китайское внешнеполитическое ведомство сообщило, что основные положения и направления деятельности Китая и Венгрии в украинском вопросе совпадают.