Зеленский: посредником в переговорах по Украине могут стать США, ЕС и КНР

«Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники. <...> Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», – сказал он.