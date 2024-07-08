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Зеленский: посредником в переговорах по Украине могут стать США, ЕС и КНР

Ведомости

Роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники. <...> Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», – сказал он.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Украину впервые с 2012 г. На переговорах с Зеленским он заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в ближайшие полгода. Он призвал украинского президента рассмотреть возможность прекращения огня до мирных переговоров. Киев предложение отверг.

5 июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи венгерский премьер-министр заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. Путин, в свою очередь, напомнил о предложениях РФ по мирному урегулированию конфликта. Позднее Орбан рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с главой России задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.

8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер-министр сообщил, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии. Си дал высокую оценку усилиям Орбана по урегулированию конфликта. По результатам встречи китайское внешнеполитическое ведомство сообщило, что основные положения и направления деятельности Китая и Венгрии в украинском вопросе совпадают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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