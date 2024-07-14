Кремль: Путин не планирует телефонный разговор с Трампом после покушения
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом после покушения на него не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю – нет, таких планов нет», – сказал он.
Песков уточнил, что в Кремле не считают, что «попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью».
«Но атмосфера, которая была создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», – добавил он.
Кандидат в президенты США, бывший глава государства Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.
Нападение осудили ряд западных политиков. Переживший покушение в середине мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо, проводя аналогию со своим инцидентом, заявил, что это покушение было совершено «как под копирку».