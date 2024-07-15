Песков: Путин не связывался и не планирует контактов с Трампом
Президент России Владимир Путин не будет связываться с экс-президентом США, кандидатом от республиканской партии на выборах лидера страны Дональдом Трампом после покушения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не связывался. И не планируется никаких контактов», – сказал он. Песков добавил, что Кремль уже дал оценку произошедшему и осудил нападение на Трампа.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.
После нападения Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа не планируется. В Кремле не считают, что «попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью», уточнил он.