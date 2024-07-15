Мосгорсуд оставил в силе арест экс-главы правления группы ГАЗ Эберхардсона
Московский городской суд оставил в силе приговор Таганского суда столицы о заочном аресте бывшего главы правления группы ГАЗ, гражданина Швеции Эрика Эберхардсона. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Эберхардсон был заочно арестован 26 июня. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пробудет под стражей два месяца с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ.
По версии следствия, обвиняемый ввел потерпевшего в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о вложении средств в развитие предпринимательской деятельности и потребовав передать крупную сумму. Эберхардсон подписал расписку, но не вернул деньги в срок и распорядился ими по своему усмотрению.
Эберхардсон стал председателем правления группы ГАЗ летом 2005 г. Прежде он был президентом Volvo Construction Equipment CIS. В 2007 г. перешел на должность управляющего директора автомобилестроительного бизнеса «Русских машин» и занял пост председателя совета директоров RM Systems (автокомпонентная «дочка» «Русских машин»).