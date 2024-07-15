Глава МВБ США назвал покушение на Трампа провалом служб безопасности
Покушение на экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа является провалом служб безопасности. Такое заявление сделал руководитель министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас в эфире CNN.
«Когда я говорю, что подобное не должно происходить, мы ведем речь о провале», – отметил он.
Майоркас пообещал провести независимое расследование, выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также сделать выводы, чтобы подобное не повторилось. Он подчеркнул, что правительство США «даст американскому народу максимально полные ответы».
Глава МВБ также отверг обвинение в том, что он якобы отклонил просьбу об усилении мер безопасности для Трампа, назвав заявления по этому теме «безосновательными и безответственными».
Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. CNN со ссылкой на результаты экспертизы сообщил, что в политика стреляли как минимум из трех видов оружия.
ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. После инцидента секретная служба США (USSS) усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.