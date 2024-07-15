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Глава МВБ США назвал покушение на Трампа провалом служб безопасности

Ведомости

Покушение на экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа является провалом служб безопасности. Такое заявление сделал руководитель министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас в эфире CNN. 

«Когда я говорю, что подобное не должно происходить, мы ведем речь о провале», – отметил он. 

Майоркас пообещал провести независимое расследование, выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также сделать выводы, чтобы подобное не повторилось. Он подчеркнул, что правительство США «даст американскому народу максимально полные ответы».

Глава МВБ также отверг обвинение в том, что он якобы отклонил просьбу об усилении мер безопасности для Трампа, назвав заявления по этому теме «безосновательными и безответственными».

Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. CNN со ссылкой на результаты экспертизы сообщил, что в политика стреляли как минимум из трех видов оружия.

ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. После инцидента секретная служба США (USSS) усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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