Глава МВБ США назвал покушение на Трампа провалом служб безопасности

Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. CNN со ссылкой на результаты экспертизы сообщил, что в политика стреляли как минимум из трех видов оружия.