Биткойн подорожал на 5% на фоне новости о покушении на Трампа

Инвестиционный аналитик брокерской компании AJ Bell Дэн Коутсуорт в комментарии «Интерфаксу» отметил, что трейдеры ищут активы, которые могут «выиграть» в случае возвращения Трампа к власти. Котировки биткойна растут, поскольку его позиция в предвыборной гонке усилилась, уточнил эксперт. Коутсуорт добавил, что экс-президента и кандидата на пост главы американского государства считают сторонником криптовалюты.