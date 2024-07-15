Биткойн подорожал на 5% на фоне новости о покушении на Трампа
К 15:34 мск котировки биткойна скорректировались до $62 722,3 за токен. За 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 4,3%. Рыночная капитализация биткойна достигла $1,32 трлн.
Инвестиционный аналитик брокерской компании AJ Bell Дэн Коутсуорт в комментарии «Интерфаксу» отметил, что трейдеры ищут активы, которые могут «выиграть» в случае возвращения Трампа к власти. Котировки биткойна растут, поскольку его позиция в предвыборной гонке усилилась, уточнил эксперт. Коутсуорт добавил, что экс-президента и кандидата на пост главы американского государства считают сторонником криптовалюты.
Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.
15 июля Bloomberg писал, что после покушения на Трампа также укрепился доллар США по отношению к остальным валютам и выросла доходность американских казначейских облигаций на шесть базисных пунктов до 4,24%.