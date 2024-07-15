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Биткойн подорожал на 5% на фоне новости о покушении на Трампа

Ведомости

Стоимость биткойна подскочила в ходе торгов на 4,9% до дневного максимума в $63100,4 за токен. Рост котировок криптовалюты связан с новостью о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщил «Интерфакс».

К 15:34 мск котировки биткойна скорректировались до $62 722,3 за токен. За 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 4,3%. Рыночная капитализация биткойна достигла $1,32 трлн.

Инвестиционный аналитик брокерской компании AJ Bell Дэн Коутсуорт в комментарии «Интерфаксу» отметил, что трейдеры ищут активы, которые могут «выиграть» в случае возвращения Трампа к власти. Котировки биткойна растут, поскольку его позиция в предвыборной гонке усилилась, уточнил эксперт. Коутсуорт добавил, что экс-президента и кандидата на пост главы американского государства считают сторонником криптовалюты.

Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.

15 июля Bloomberg писал, что после покушения на Трампа также укрепился доллар США по отношению к остальным валютам и выросла доходность американских казначейских облигаций на шесть базисных пунктов до 4,24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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