CNN: стрелявший в Трампа купил 50 патронов за несколько часов до покушения
Стрелявший в экс-президента США, кандидата от Республиканской партии на предстоящие выборы главы страны Дональда Трампа купил 50 патронов до покушения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам неназванного высокопоставленного представителя правоохранительных органов, стрелок приобрел 50 патронов в местном оружейном магазине за несколько часов до совершения нападения.
Трамп был ранен в ухо вечером 13 июля во время предвыборного выступления в Западной Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.