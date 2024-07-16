Маск намерен ежемесячно направлять $45 млн на поддержку Трампа
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует ежемесячно направлять около $45 млн комитету America PAC, поддерживающему кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что Маск планирует начать делать взносы в июле. В числе других спонсоров America PAC – компания Palantir Technologies, соучредитель Green up pointing triangle Джо Лонсдейл, близнецы Винклвосс, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее супруг Джо Крафт, исполнительный директор компании – производителя угля Alliance Resource Partners.
13 июля Bloomberg сообщал, что Маск пожертвовал America PAC значительную сумму. Взнос был сделан после того, как Трамп обогнал президента США Джо Байдена по сбору средств. Сборы Байдена стали падать после дебатов кандидатов на президентский пост. Отмечалось что прежде Маск публично не поддерживал ни одного из кандидатов.
14 июля, после покушения на Трампа, Маск заявил в соцсети X, что полностью поддерживает бывшего американского лидера и надеется на его скорое выздоровление.
15 июля Маск написал в X, что в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа виновата Секретная служба США. Так он отреагировал на информацию о том, что Секретная служба полагалась на местные правоохранительные органы в вопросах обеспечения безопасности.
Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.