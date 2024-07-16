Маск намерен ежемесячно направлять $45 млн на поддержку Трампа

13 июля Bloomberg сообщал, что Маск пожертвовал America PAC значительную сумму. Взнос был сделан после того, как Трамп обогнал президента США Джо Байдена по сбору средств. Сборы Байдена стали падать после дебатов кандидатов на президентский пост. Отмечалось что прежде Маск публично не поддерживал ни одного из кандидатов.