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Bloomberg: Маск пожертвовал деньги в поддерживающий Трампа фонд

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал значительную сумму комитету по политической активности America PAC. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, этот комитет поддерживает избрание в президенты бывшего американского лидера Дональда Трампа. Сколько именно бизнесмен пожертвовал, неизвестно, но собеседники агентства охарактеризовали внесенную сумму как значительную. Это произошло после того, как Трамп обогнал президента США Джо Байдена по сбору средств. Сборы Байдена стали падать после дебатов кандидатов на президентских пост.

Отмечается, что публично Маск еще не поддерживал ни одного из кандидатов. Ранее в этом году он заявлял, что не собирается финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена.

28 июня состоялись дебаты Байдена и Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.

1 июля Маск после провала Байдена на дебатах с Трампом заявил, что впервые видит, чтобы демократы и республиканцы в чем-то сходились. Так он отреагировал на твит о «снижении когнитивных способностей Байдена», что стало «одной из самых объединяющих вещей» для американского народа за долгое время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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