Bloomberg: Маск пожертвовал деньги в поддерживающий Трампа фонд
Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал значительную сумму комитету по политической активности America PAC. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, этот комитет поддерживает избрание в президенты бывшего американского лидера Дональда Трампа. Сколько именно бизнесмен пожертвовал, неизвестно, но собеседники агентства охарактеризовали внесенную сумму как значительную. Это произошло после того, как Трамп обогнал президента США Джо Байдена по сбору средств. Сборы Байдена стали падать после дебатов кандидатов на президентских пост.
Отмечается, что публично Маск еще не поддерживал ни одного из кандидатов. Ранее в этом году он заявлял, что не собирается финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена.
28 июня состоялись дебаты Байдена и Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.
1 июля Маск после провала Байдена на дебатах с Трампом заявил, что впервые видит, чтобы демократы и республиканцы в чем-то сходились. Так он отреагировал на твит о «снижении когнитивных способностей Байдена», что стало «одной из самых объединяющих вещей» для американского народа за долгое время.