Bloomberg: Маск пожертвовал деньги в поддерживающий Трампа фонд

28 июня состоялись дебаты Байдена и Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.